Аеромедичну евакуацію двох військових провели з Криму до Києва

Аеромедичну евакуацію двох хворих військовослужбовців-контрактників було здійснено напередодні з Криму до Києва за допомогою реанімаційно-операційного літака Ан-26 “Vita”, повідомила сьогодні прес-служба Міністерства оборони України.

"Через неможливість надати необхідну медичну допомогу у Військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону та транспортування цих хворих наземними засобами, керівництвом Збройних Сил України було прийнято рішення щодо проведення аеромедичної евакуації", - повідомив лікар-анастезіолог майор медичної служби Юрій ПОДОЛЯН.

Політ контрактники, які проходять службу в частинах Військово-Морських Сил та Сухопутних військ України, перенесли нормально.

Один з хворих має патологію нирки, у іншого - підозра на новоутворення у головному мозку.

Ан-26 “Vita” доставив військовослужбовців до Головного військово-медичного клінічного центру Міноборони.

За час свого існування реанімаційно-операційним літаком здійснено понад 300 вильотів з аеромедичної евакуації.

Літак одночасно може транспортувати чотирьох “лежачих” хворих або 12 по­ра­не­них у по­ло­жен­ні “сидя­чи”. Є можливість ви­ко­ну­вати ре­а­ні­ма­цій­ні за­хо­ди, ін­те­н­си­в­не лі­ку­ван­ня та хі­ру­р­гі­ч­не втручання.