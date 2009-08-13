Аеромедичну евакуацію двох військових провели з Криму до Києва
Політ хворі перенесли нормально
Аеромедичну евакуацію двох хворих військовослужбовців-контрактників було здійснено напередодні з Криму до Києва за допомогою реанімаційно-операційного літака Ан-26 “Vita”, повідомила сьогодні прес-служба Міністерства оборони України.
"Через неможливість надати необхідну медичну допомогу у Військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону та транспортування цих хворих наземними засобами, керівництвом Збройних Сил України було прийнято рішення щодо проведення аеромедичної евакуації", - повідомив лікар-анастезіолог майор медичної служби Юрій ПОДОЛЯН.
Політ контрактники, які проходять службу в частинах Військово-Морських Сил та Сухопутних військ України, перенесли нормально.
Один з хворих має патологію нирки, у іншого - підозра на новоутворення у головному мозку.
Ан-26 “Vita” доставив військовослужбовців до Головного військово-медичного клінічного центру Міноборони.
За час свого існування реанімаційно-операційним літаком здійснено понад 300 вильотів з аеромедичної евакуації.
Літак одночасно може транспортувати чотирьох “лежачих” хворих або 12 поранених у положенні “сидячи”. Є можливість виконувати реанімаційні заходи, інтенсивне лікування та хірургічне втручання.