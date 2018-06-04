Крим: Бідний півострів з бідною напівдолею (думка)

«Нещодавно вискочив у справах до Криму. Проїхався по типовому маршруту «Севастополь-Балаклава-Ялта-Алушта» і страшенно занепокоївся.

Багато років спілкуюся з діловою, політичною, науковою і журналістською елітою Криму і в унісон з нею бачу, як прекрасний і чарівний Крим повільно, але неухильно деградує. З нього шарами сповзають занедбані, а колись прекрасні, вбрання. Він перестає бути землею романтиків і закоханих, сакральною точкою виходу найпотужніших біоенергетичних потоків, місцем стику найпотужніших геополітичних тектонічних плит або хоч би розвеселої і розгулястої інтернаціональної таверни.

Крим усе більш стає смутною, запиленою і нудною провінцією. Він так і не став «Островом Крим» в аксьоновському розумінні, як місцем розквіту яскравої самобутньої культури і оригінального устрою політичного і соціального гуртожитку. Крим так і не став частиною материка – українського, тим більше європейського, що живе якимись надрегіональними і місіанськими інтересами. Крим усе більше стає саме півостровом, де неприємно вражає напівкомфорт пансіонатів і напівзруйнованих «здравниць»; де правлять напівполітики, які нічого не вирішують, роками спотворюють пейзаж напівдобудовані комплекси на напівукрадених землях.

Я завжди любив Крим до обожнювання. І тим більше гірко дивитися на нього, схожого на колишню прекрасну, засмаглу спокусливу дівчинку, що миттєво постарілу, яка проскочила стадію розкішної плодоносної зрілості, і одразу стала зморшкуватою, сварливою, неохайною, пігментованою бабцею.

Я шукаю якісь знаки поліпшення, зростання, прогресу, але майже скрізь бачу занепад і смуток. Ще п`ять років тому завзяті, чистенькі і недорогі ресторанчики Сімеїзу перетворилися на похмурі і смутні забігайлівки. Свіжопофарбована з молодецькими послужливими екіпажами балаклавська флотилія приватного візництва все більше нагадує шакалистих бориспільських таксистів. А головне – скрізь огорожі, огорожі, огорожі. Немає вже навіть міських напівпляжів в улюбленій Алупці, а є якісь приватні території, на які, я впевнений, існують якісь напівдозволи напівкримінальних місцевих церков.

Бідний півострів з бідною напівдолею!

Хоча надія все ж таки є. Культурно-історичний гумус Криму такий неосяжний і родючий, що рано чи пізно з нього неминуче повинно вирости щось грандіозне і повноцінне. Ось тільки що і коли?».

Політолог Дмитро ВИДРІН

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