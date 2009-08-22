На закритті КаZантипу-2009 виступав один з кращих ді-джеїв світу

Офіційне закриття 17-го КаZантипу відбулося в ніч на 22 серпня в селі Попівка неподалік Євпаторії.

«Фішкою» закриття став виступ одного з кращих ді-джеїв світу Арміна ван БЬЮРЕНА (Нідерланди). Він грав на головній сцені «помаранчевої республіки» упродовж трьох годин, виступ супроводжувався танцювальними постановками і фаєр-шоу. Танцюючий «великий народ» КаZантипа періодично скандував ім`я музиканта.

На закритті 17-го КаZантипа, так само, як і на офіційному відкритті, влаштували феєрверк.

У Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерної політики Криму поки не надходило скарг на нинішній КаZaнтип.

Кримська міліція ще не підбила «наркотичні підсумки» молодіжної республіки.

У районі проведення КаZaнтипа спеціально створені мобільні групи перевірили дотримання податкового законодавства. Кримські податківці вилучили товарно-матеріальних цінностей, які реалізовувалися без необхідних документів, на суму понад 90 тис. грн.

Цього року фестиваль офіційно відкрився 2 серпня.

«Республіка Z» - це величезна територія пляжу, де розташовуються танцполи, безліч барів, ресторанів і кафе, спортивні майданчики, сувенірні відділи, культові споруди. На проект приїжджають найпопулярніші ді-джеї України, Росії та інших країн Європи. Проводяться дискотеки, спортивні заходи, покази кінофільмів, розважальні акції.

На фото: ранок після закриття 17-го КаZантипу

Фотографії Олексія Сувірова /УНІАН/