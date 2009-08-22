У Криму порушили справу проти голови сільради за взятку $750 тисяч

Кримінальну справу стосовно голови Малоріченської сільської ради, депутата та посередника, які отримали від підприємця 750 тис. доларів США хабара, порушила прокуратура Криму за матеріалами Управління по боротьбі з організованою злочинністю, повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як інформує Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, за сприяння в оформленні в оренду земельної ділянки площею п’ять гектарів у підприємця з Російської Федерації голова та депутат Малоріченської сільради (Алушта) вимагали 1 млн. 100 тис. доларів хабара. Окрім цього, підприємець повинен був сплатити ще півмільйона гривень до бюджету ради.

За таку винагороду голова сільради та депутат обіцяли бізнесмену підготувати ще й відповідне клопотання до Республіканського комітету з лісового та мисливського господарства, узгодити землевпорядну документацію та винести на розгляд сесії питання про затвердження проекту відводу, укладення договору оренди, а також, за необхідності, виконати інші дії в інтересах «замовника».

Хабарників було затримано в одній з нотаріальних контор під час отримання частини коштів – 750 тис. доларів.

Міністр зауважив, що це найбільший хабар, викритий цього року працівниками ГУБОЗу.