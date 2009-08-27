Чорноморський флот Росії плює на закони України, вважають у МЗС

Командування Чорноморського флоту Росії грубо нехтує законодавством України і базовими міжнародними договорами, заявив представник українського МЗС.

Співрозмовник зазначив, що ЧФ РФ намагається представити конфлікт у Севастополі як захоплення чергового свого об`єкту, при цьому командування флоту ані словом не обмовилося, що це об`єкт гідрографії, який знаходиться в суборенді.

За словами дипломата, в ЧФ Росії намагаються представити ситуацію так, що нібито українські представники намагаються проникнути на територію військової частини Чорноморського флоту.

У МЗС нагадують, що є рішення Господарського суду, що стосується цього об`єкту, і представники ЧФ РФ повинні виконувати рішення українських органів влади.

«Якщо ЧФ РФ не визнає це рішення суду, то як тоді розцінювати, що вони самі неодноразово оскаржили позови української сторони в цьому ж суді?», - сказав співрозмовник агентства УНІАН. Він вважає, що ЧФ РФ вигідно застосовувати подвійні стандарти відносно України.

У МЗС України також зазначають, що відмовка про те, що в ЧФ РФ не знають про судові рішення, є звичайним приводом для командування Чорноморським флотом не виконувати ці рішення. «Судові виконавці в обов`язковому порядку надають рішення суду, оформлені за всіма правилами», - сказав представник міністерства.

Судові виконавці Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Севастополі 26 серпня були зупинені військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації «при намаганні виконати рішення Господарського суду міста Севастополя щодо передачі створного знака (гідрографічного об’єкту) в районі Херсонеського маяка у власність України».

Служба інформації і громадських зв`язків ЧФ РФ повідомила, що на територію військової частини флоту Росії «незаконно проникла група невідомих громадян, що згодом представилися судовими виконавцями Державної виконавчої служби Севастополя».

Командування Чорноморського флоту висловлює обурення безпрецедентним фактом грубого порушення базових угод щодо ЧФ.

Водночас, за інформацією телерадіокомпанії Військово-морських сил України «Бриз», створний знак розміщено поблизу Державного океанаріуму українського Міністерства оборони, «на в`їзді на його територію з числа морських піхотинців ЧФ РФ було виставлено блокпост». ТРК стверджує, що російські військовослужбовці тривалий час не пропускали гостей Севастополя, що «приїхали для проходження в Державному океанаріумі Міністерства оборони України курсу дельфінотерапії».

Думка ВМФ Росії тут