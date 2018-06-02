Трактор – звір-машина (фоторепортаж)
У Криму для зміцнення взаємин між містом і селом провели незвичайні перегони... Два десятки трактористів билися за легковик...
Балка «Тубай» під Сімферополем на день перетворилася на мекку трактористів. Тут відбувались перші всеукраїнські змагання «Прохват-трак».
Більше двох десятків трактористів з Криму та інших регіонів України билися за автомобіль Lada Kalina на трасі з водними перешкодами.
Змагання були по олімпійській системі на вибування.
Подивитися на незвичайні гонки і шоу зібралися тисячі глядачів.
Змагання провели для популяризація професії тракторист-механік і зміцнення взаємин між містом і селом.
Тракторні перегони планується зробити щорічними.
Змагання на квадроциклах
Фото Олексія Сувірова, Андрія Любімова /УНІАН/
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