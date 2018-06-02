Трактор – звір-машина (фоторепортаж)

Трактор – звір-машина (фоторепортаж)

19:00, 07 вересня 2009
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У Криму для зміцнення взаємин між містом і селом провели незвичайні перегони... Два десятки трактористів билися за легковик...

Балка «Тубай» під Сімферополем на день перетворилася на мекку трактористів. Тут відбувались перші всеукраїнські змагання «Прохват-трак».  

Більше двох десятків трактористів з Криму та інших регіонів України билися за автомобіль Lada Kalina на трасі з водними перешкодами. 

Змагання були по олімпійській системі на вибування.  

Подивитися на незвичайні гонки і шоу зібралися тисячі глядачів.  

Змагання провели для популяризація професії тракторист-механік і зміцнення взаємин між містом і селом. 

Тракторні перегони планується зробити щорічними.

Фото Олексія Сувірова, Андрія Любімова /УНІАН/

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