Трактор – звір-машина (фоторепортаж)

Балка «Тубай» під Сімферополем на день перетворилася на мекку трактористів. Тут відбувались перші всеукраїнські змагання «Прохват-трак».

Більше двох десятків трактористів з Криму та інших регіонів України билися за автомобіль Lada Kalina на трасі з водними перешкодами.

Змагання були по олімпійській системі на вибування.

Подивитися на незвичайні гонки і шоу зібралися тисячі глядачів.

Змагання провели для популяризація професії тракторист-механік і зміцнення взаємин між містом і селом.

Тракторні перегони планується зробити щорічними.

Фото Олексія Сувірова, Андрія Любімова /УНІАН/