Власники молочного цеху заплатять за отруєння дітей у Криму

Держава стягне компенсацію з власників молочного цеху, продукцією якого отруїлися діти в Джанкої, заявив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я доручив переглянути всі витрати, які було здійснено під час цієї події. Відповідно, ми звернемося – це буде або місцева влада або урядова комісія – до Генеральної прокуратури для того, щоб направити подання до суду і компенсувати всі витрати власником цього заводу», – сказав КНЯЗЕВИЧ.

Міністр також повідомив, що урядова комісія і Міністерство охорони здоров`я надають допомогу правоохоронним органам у розслідуванні факту масового отруєння дітей в Джанкої.

«Все решта зроблять вже правоохоронні органи, і вони зроблять свої висновки. Ми ж наполягатимемо на обов`язковості відшкодування шкоди. Не може бути так, щоб через чиюсь халатність витрачали мільйони не тільки коштів, але й зусиль на подолання наслідків», – додав він.

КНЯЗЕВИЧ повідомив, що в даний час Генічеський молочний цех закрито. На виробництві зараз працює санітарно-епідеміологічна служба.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків став кефір, інфікований збудником дизентерії. Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких проблем не було.

Станом на ранок сьогоднішнього дня в джанкойській лікарні на лікуванні перебувають 16 дітей. З медустанов виписано 186 дошкільнят, раніше госпіталізованих з діагнозом «гастроентероколіт».

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей. Проводиться розслідування.

Молочний цех у Генічеську є дочерним підрозділом джанкойського сільгосппідприємства «Смарагдовий».