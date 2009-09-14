Шестеро дошкільнят, які раніше отруїлися в Джанкої, знову в лікарні

Шістьох дошкільнят повторно направлено до лікарні Джанкоя через недотримання дієти і рекомендацій з лікування, про це сьогодні журналістам повідомила заступник міністра охорони здоров`я Криму Аліна ГРУДНИЦЬКА.

«Одна дитина вживала вафлі, друга – рибу, печиво, торт, а одну дитину мама нагодувала «Ревітом» в підвищеному дозуванні», – відзначила вона.

На сьогодні, крім цих 6 осіб, у стаціонарі Джанкойської центральної райлікарні перебувають ще 30. Вони контактували з хворими дітьми. Серед 30-ти – 18 дорослих.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків Джанкоя став кефір, інфікований збудником дизентерії.

Загалом, до лікарні було доставлено більш як 200 дошкільнят. Перша дитина поступила 3 вересня.

Кисломолочний продукт поставлявся в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше подібних інцидентів не було.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.