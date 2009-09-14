Росія не відповідає на ноту щодо забруднення Севастопольської бухти

Росія поки не надала офіційної відповіді на ноту Міністерства закордонних справ України щодо забруднення кораблями Чорноморського флоту Севастопольської бухти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«Офіційної, формалізованої відповіді поки немає», - сказав він.

При цьому КИРИЛИЧ зазначив, що питання базування ЧФ РФ в Криму є предметом постійних консультацій на двосторонньому рівні.

У серпні Україна передала Російській Федерації ноту у зв`язку із забрудненням акваторії Севастопольської бухти.

У МЗС заявили, що існує двостороння угода між Україною і Росією, якою передбачено, що в таких випадках російська сторона має негайно допустити до місця забруднення фахівців державних екологічних служб, щоб вони могли взяти проби води і потім вирішити, що робити в такій ситуації. Водночас, українських фахівців не допустили в бухту.

19 серпня Міністерство природних ресурсів і екології Росії назвало необгрунтованими звинувачення України в тому, що Чорноморський флот РФ забруднює акваторію Севастопольської бухти.