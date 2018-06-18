Сім місяців рабства

Замість прописаної у контракті Болгарії – Африка, замість очікуваної роботи – тортури. Феодосійська фірма, якій належало українське судно, продала його до Камеруну та Беніну, а на додаток – як безплатну робочу силу – екіпаж із 17 моряків. Працювати довелося в нелюдських умовах.

Олег підписував черговий контракт у рейс, як завжди, з надією заробити, щоб прогодувати родину, але навіть у страшних снах не міг собі уявити, що чекатиме його та шістнадцятьох колег. Вони всі розраховували на достойний заробіток, а отримали нелюдські умови праці, без документів і грошей на узбережжі африканських країн Камеруну та Беніну замість прописаних в угоді берегів Болгарії. І все це – понад півроку.

Феодосійська фірма найняла сімнадцятьох українців для вилову риби в Чорному морі, а потім незаконно переправила моряків до берегів Атлантичного океану та разом з судном здала в оренду підприємцям Камеруну.

– Ті, хто винаймав судно, обманом завербували моряків, перевезли їх через кордон, змушували займатися незаконною роботою, яка загрожувала їхньому життю! До наших моряків віднеслись жорстоко, злочинно були забрані і документі, не платились кошти. І умови були вкрай суворі, – каже начальник Головного управління СБУ в Криму Володимир Пшеничний...

Від пережитого Олег й досі відійти не може: чоловік не вірить, що у XXI столітті у цивілізованих державах можуть торгувати своїми ж співвітчизниками, але, на жаль, переконатися, що це так, йому довелося на власному досвіді:

– Зараз у новинах повідомляють, що моряки страждають від сомалійських піратів, а ми постраждали від своїх же співвітчизників, які нас просто кинули, – розповідає один з найманих.

На судні українцям довелося голодувати, всі без винятку члени екіпажу перехворіли на рідкісні тропічні недуги. Якщо не йшлося про їжу для «рабів», то про медичну допомогу годі й казати. Втім, вони вижили.

Судно сховали, його екіпаж – «загубили» посеред морських просторів: щоб українці не повідомили рідним про місце свого перебування, на кораблі вимкнули радари, а морякам наказали відключити супутникову систему моніторингу. Втім, українцям таки вдалося з`ясувати, де вони перебувають: для цього довелося власноруч збирати прилади, потім – потайки телефонувати на батьківщину своїм близьким, а родичі повідомили вже правоохоронні органи.

– Був відпрацьований комплекс заходів щодо відстеження протиправної діяльності в деталях як організованої групи на території України, так і відстеження дій по наших моряках, – каже Олег Нишпор, начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Щоб повернути постраждалих до України, довелося пройти через чималу кількість бюрократичних проблем – оформити їм візи, аби легалізувати перебування в Камеруні, знайти гроші на квитки.

Вони повернулися виснажені, стомлені та зневірені. Повернулися не всі: один пішов з життя ще на судні – біля берегів Африки, в іншого не витримало серце вже в Україні.

– Коли зустрічала в Миколаєві, це був уже не мій чоловік. Ішов у рейс, нормальний чоловік, без будь-яких ознак хвороби, тим більше – на обличчі. Повернувся худий, виснажений, ніби його там катували, – згадує вдова загиблого моряка Юлія.

Постраждалі розповіли: судно, на якому їх утримували, до Феодосії ще не повернулося, але з «нетерпінням» його чекають не тільки моряки: власниками плавзасобу вже зацікавилися і правоохоронці.

– Щодо керівників феодосійської фірми та представників іноземної компанії порушено кримінальну справу за статтею "торгівля людьми або інша незаконна діяльність по відношенню до людини", – розповів Володимир Пшеничний.

Якщо міліція доведе провину феодосійських підприємців, вони можуть провести за гратами до п`ятнадцяти років, але з пам’яті українців, які опинилися чужими серед своїх, жахливих спогадів ця кара не зітре.

Катерина Бессарабова, Андрій Татарчук