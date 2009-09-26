Україна повинна брати участь у створенні нової Європи - Яценюк

Українська держава повинна брати участь у створенні проекту нової Європи, вважає лідер ініціативи «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Моя мета - це велика Європа, а не просто Європейський Союз», - сказав він сьогодні в Криму на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

Лідер ініціативи «Фронт змін» зазначив, що ЄС - це наднаціональне утворення, але до нього входять не всі країни Європи. «Як ви бачите розвиток Європи без України, без Росії, без інших країн?», - сказав ЯЦЕНЮК.

За його словами, Київ може бути одним із ініціаторів проекту великої Європи. «46 мільйонів українців спроможні врятувати не лише себе, але й запропонувати новий великий шлях - курс великої Європи. Це дуже важливо, це виклик для нас усіх, чи спроможні ми сформувати нову велику конкурентну Європу», - сказав ЯЦЕНЮК журналістам.