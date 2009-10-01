Кримська «Свобода» заявляє про незаконне затримання її прихильника

Кримська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» заявляє про проникнення працівниками міліції в її офіс у Сімферополі і затримання прихильника «Свободи» Іллі ЗАХАРЕНКА.

У заяві, яка була розповсюджена сьогодні, йдеться, що близько 23 години 30 вересня двоє працівників спецпідрозділу «Беркут», «застосовуючи фізичну силу, без будь-яких пояснень вдерлися» в офіс Київської районної організації сімферопольської «Свободи» - помешкання є приватною власністю голови кримської «Свободи», депутата Тернопільської обласної ради Едуарда ЛЕОНОВА - та «без жодних законних підстав» затримали ЗАХАРЕНКА, який чергував там.

Е.ЛЕОНОВ вважає те, що сталося, спробою «політичного тиску на кримську організацію напередодні чергових виборів до Верховної Ради Криму».

«У діях працівників «Беркуту» Київського райвідділу Сімферопольської міліції містяться ознаки кримінального злочину, а саме: «незаконний привід в міліцію або незаконне позбавлення волі». Очевидно, що таке свавілля не могло відбутися без вказівки очільника кримської міліції Геннадія МОСКАЛЯ», - вважають у «Свободі».

На думку організації, міліція «діє за вказівкою правлячих на кримському півострові антиукраїнських сил». Кримська «Свобода» вимагає від прокуратури розслідувати факт проникнення працівників міліції в офіс організації та затримання ЗАХАРЕНКА.

У міліції Криму поки не коментують заяву «Свободи». «Поки no comments», - заявили у прес-службі.