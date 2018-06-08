Андрій Кислинський: Мені простіше подати у відставку, але я не звітуватиму перед Москалем
У мене до Москаля, як до телевізора, не може бути претензій... Він є ретранслятором чиєїсь політичної волі… Я з вами не настільки близький, аби ділитися своїм студентським життям...
Заступник голови СБУ Андрій Кислинський відповів на запитання УНІАН щодо “дипломної справи”, яку запустив у пресу заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримської міліції Геннадій Москаль.
Пане Андрію, ставлять під сумнів ваш диплом, а ви мовчите. Чому не скличете брифінг, не продемонструєте свій документ про вищу освіту?
А які підстави, навіщо давати брифінг? Давайте дочекаємося, поки пройдуть перевірки.
Які ще перевірки? В архіві університету сказали, що ви не навчалися на історичному факультеті Київського національного університету…
Про це теж кажуть люди. Давайте дочекаємося перевірки!
Кажуть люди, які працюють в університеті, які дивилися архів…
Мені здається, що ви трохи упереджено поставилися до того, що я не даю коментарі.
Я дав розлогий коментар одному з журналів, вони попросили про ексклюзивність, оскільки я знаю цю кухню… Це, по-перше.
По-друге, є відповідне звернення пана Москаля. Він звернувся до органів, які перевіряють цю інформацію.
Я ще раз підкреслюю, що мій диплом справжній.
Далі про щось я говоритиму тільки тоді, коли в мене буде інформація, яким чином пан Москаль отримав цю довідку з університету, чому вона виникла і чому вона саме така...
Можу пояснити, чому я так говорю. Тому що це не перше звинувачення пана Москаля на мою адресу.
Можливо, вам буде цікаво, коли пан Москаль звинуватив мене в протиправних діях у минулому – сказав, що я начебто працював сутенером, – я звернувся до суду. На наступний день працівники міліції в Луганській області викликали на допит одну людину, прізвище якої фігурує в рамках карної справи, шантажуючи його тим, що не порушуватимуть проти нього кримінальної справи, якщо він підпише документи проти мене.
Це офіційна інформація, що з’явилася в рамках перевірки, яку проводила СБУ після мого рапорту, у якому я просив нашу службу внутрішньої безпеки перевірити факти, які виклав пан Москаль.
Усі ці матеріали передані в прокуратуру.
Тепер з’явилися нові інсинуації...
Я ці речі не розділяю. Коли ми отримаємо відповіді з перевірками й коли відповідні персони будуть притягнуті до відповідальності, коли відповідні персони дадуть покази – хто їм давав доручення так робити, – тоді ми дивитимемося, яким чином ці звинувачення формувалися: випадково це вийшло чи не випадково.
Тобто ви стверджуєте, що відповідь ректора КНУ Леоніда Губернського Геннадію Москалю (він начебто робив запит) про те, що ви не закінчували історичний факультет, – несправжня?
Я стверджую одне, що я намагатимуся всіма засобами, які, звісно, будуть законними, встановити істину – яким чином вона з’явилася (тобто відповідь. – Авт.).
Я хочу з’ясувати, чи справді пан Москаль звертався до університету, чи справді він отримував довідку, чи справді вона існує. Гадаю, така інформація буде важлива для державних органів.
Причому хочу підкреслити, що в мене немає жодних особистих претензій до пана Москаля, так само, як не може бути претензій до телевізора, який повідомляє якісь новини.
Москаль є ретранслятором чиєїсь політичної волі…
Чи можете розповісти щось про своє навчання: хто був керівником вашої дипломної, вашим куратором чи методистом? Яка тема вашої роботи?
Я б вам це розказав, але це трактуватиметься перевіркою як тиск...
Щось не розумію, про який тиск ви кажете? Навіть Президент може розповісти про своє навчання в університеті…
Ми з вами не настільки близько знайомі, аби я вам розповідав про свою молодість, про свій університет, про своїх викладачів. Я це розповім у своєму поясненні, яке даватиму Головній державній службі. Тому що я є не політиком, я є не публічною персоною, я є державним службовцем.
Перепрошую, ви відповідаєте за нашу безпеку…
Зачекайте-зачекайте! Відповідати за безпеку і бути публічною особою – це є трошки різні речі. Я – державний службовець другого рангу, а не першого (пан Москаль мені приписав один ранг).
Я звітуватиму перед своїм роботодавцем – яку маю освіту, чим я її підтверджую і чим вона мені допомагає на моїй роботі.
Тобто ви стверджуєте, що навчалися на історичному факультеті КНУ?
Я сказав те, що я сказав.
То ви там училися чи не вчилися?
Мій диплом справжній! Крапка.
Може, він у вас і справжній, але чи закінчували ви історичний факультет Київського університету?
Те, що я скажу, все одно не буде сприйнято тією стороною...
Та ви для громадськості скажіть!
Я вам сказав усе, що вважав за потрібне. А ви можете собі трактувати як завгодно. Те, що ви й робили досі.
Так, це справді питання важливе, але я ніколи не виправдовуватимуся. Мені значно простіше відійти вбік, подати у відставку, але я ніколи не звітуватиму перед паном Москалем.
Якщо я виправдаюся в цьому, вони знайдуть щось третє.
Життя – це боротьба...
Я розумію, але ж працювати теж треба. Я не можу ефективно працювати, бо відволікаюся на подібні речі.
Гадаю, ви могли б поставити крапку в цьому питанні в перший же день, якби хотіли. Скажіть, чому ніхто не може пригадати вас на вашому факультеті?
Я не знаю, кого ви там опитували. З людьми, якими я вчився, спілкуюся.
Ще раз кажу, що я з вами не настільки близько знайомий, аби обговорювати особисте життя.
Добре, пане Андрію, бажаю вам успіху у цій справі.
Я вам теж бажаю успіху.
Я з повагою ставлюся до журналістського корпусу, але люди справді мають право на особисте життя.
Даруйте, я ж вас не запитую, з ким ви паритеся в сауні…
Ну, я не дуже люблю згадувати про свої студентські часи. У мене є підстави це робити. Це мої особисті підстави.
Я триматимуся до останнього, нікуди в бік не відійду, працюватиму там, де визначить Президент, держава, і робитиму свою справу. Подобається комусь це чи ні.
Розмовляла Ксеня Лесів