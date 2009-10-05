Незаконний автокемпинг на заході Криму вилився в кримінальну справу

Кримінальну справу за фактами самовільного захоплення землі та зловживання службовим становищем порушила Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура через організацію незаконного автокепмингу в Сакському районі Криму.

«Працівники комунального підприємства, щоб заробити в курортний сезон, просто обгородили землю та збирали з відпочиваючих гроші за стоянку», - повідомила прес-служба наглядового відомства.

При цьому комунальники не оформили необхідні документи для здійснення такої діяльності.

«Незаконний автокепминг на 5 га обійшовся державі в 100 тисяч гривень», - додала прокуратура.