Незаконний автокемпинг на заході Криму вилився в кримінальну справу
18:19, 05 жовтня 2009Крым
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Підсумки курортного сезону
Кримінальну справу за фактами самовільного захоплення землі та зловживання службовим становищем порушила Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура через організацію незаконного автокепмингу в Сакському районі Криму.
«Працівники комунального підприємства, щоб заробити в курортний сезон, просто обгородили землю та збирали з відпочиваючих гроші за стоянку», - повідомила прес-служба наглядового відомства.
При цьому комунальники не оформили необхідні документи для здійснення такої діяльності.
«Незаконний автокепминг на 5 га обійшовся державі в 100 тисяч гривень», - додала прокуратура.
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