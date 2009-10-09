Аварія за участю 5 автівок: одна людина загинула, п`ять поранені

Одна людина загинула і п`ять травмовані в результаті аварії у Сімферополі, повідомила прес-служба кримської державтоінспекції.

Вдень 8 жовтня автомобіль «Пежо», здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він врізався в «Шевроле», який рухався в зустрічному напрямі, і зіткнувся з «Фордом», що їхав у попутному.

Після цього «Форд» виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в ВАЗ-21061. «Шевроле» відкинуло на ВАЗ-21063, який рухався за ним.

Загинув водій «Пежо».

Водій і троє пасажирів «Шевроле» отримали травми. Також постраждала пасажирка «копійки».

Фото прес-служби кримської ДАІ