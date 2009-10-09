Аварія за участю 5 автівок: одна людина загинула, п`ять поранені
13:00, 09 жовтня 2009Крым
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«Пежо» вирішив обігнати
Одна людина загинула і п`ять травмовані в результаті аварії у Сімферополі, повідомила прес-служба кримської державтоінспекції.
Вдень 8 жовтня автомобіль «Пежо», здійснюючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він врізався в «Шевроле», який рухався в зустрічному напрямі, і зіткнувся з «Фордом», що їхав у попутному.
Після цього «Форд» виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в ВАЗ-21061. «Шевроле» відкинуло на ВАЗ-21063, який рухався за ним.
Загинув водій «Пежо».
Водій і троє пасажирів «Шевроле» отримали травми. Також постраждала пасажирка «копійки».
Фото прес-служби кримської ДАІ
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