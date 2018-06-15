За дорученням Тимошенко урядовці фальсифікували документи для однієї пенсіонерки?

Для держслужбовця пенсійний вік – це вирок. Закон вимагає залишити посаду. А багатьом цього дуже не хочеться.

Наприклад, був такий випадок, коли голова Київського апеляційного суду Григорій Зубець, щоб втриматися у кріслі, раптово помолодів. Тобто підлеглий йому суддя прийняв рішення, що керівник народився на два роки пізніше.

Наша історія – про хитрощі заради того, щоб залишитися на посаді. Причому хитрощі ці не мало не багато, а маніпуляції з документами Кабінету Міністрів.

Йдеться про сумнівні спроби продовжити термін перебування на держслужбі для керівника Державної інспекції Міністерства економіки по контролю за цінами Наталії Немодрук.

Ця особа не дуже відома публічно. Але те, що сталося, не слід вважати дріб’язком.

По-перше, йдеться про можливу фальсифікацію документів у вищому виконавчому органі країни. Це не жарти, а злочин.

По-друге, не треба недооцінювати роль пані Немодрук. Її посада дає можливість впливати на життя кожного українця. Наприклад, розмір тарифів на комунально-житлові послуги в певній мірі залежить від Наталії Павлівни.

Отже, 2 жовтня Наталії Немодрук виповнилось 55 років – закон вимагає йти на пенсію. Щоправда, можлива відстрочка до п`яти років. Але для цього потрібно пройти спеціальну процедуру продовження граничного терміну перебування на держслужбі.

У випадку пані Немодрук потрібне а) відповідне подання її безпосереднього керівника міністра економіки Богдана Данилишина та б) погодження прем’єра Юлії Тимошенко. При чому рішення мусить бути прийняте не пізніше 2 жовтня. Інакше це вже порушення закону.

На момент написання статті автору було відомо, що ні подання, ні розпорядження прем’єр-міністра не існувало в природі.

Зате з’явилося кілька цікавих документів.

Зокрема, погодження начальника Головдержслужби Мотренка про продовження терміну перебування на державній службі для Немодрук Наталії Павлівни від 2 жовтня 2009 № 13206/0/2-09.

А також лист на ім`я міністра економіки Богдана Данилишина від міністра Кабінету міністрів Петра Крупка від 05 жовтня 2009, в якому він пише:

"За дорученням прем’єр-міністра Тимошенко та за погодженням з керівником Головдержслужби термін перебування на державній службі для Немодрук Наталії Павлівни продовжено на два роки".

Ці листи демонструють очевидне порушення процедури. Особливо останній приклад.

По-перше, 5 жовтня вже пізно для прийняття подібного рішення – пані Немодрук виповнилося 55 років; по-друге його мусила підписати особисто Тимошенко, а не Крупко; і по-третє, що найголовніше, для погодження такого рішення обов’язкове подання Богдана Данилишина, якого не було.

Це теж саме, що у Верховній Раді депутати будуть голосувати кандидатуру прем’єра без подання президента. Тобто йдеться про повне руйнування процедури.

Коментар першого заступника Головдержслужби Володимира Ткача:

Подання стосовно продовження граничного терміну перебування на державній службі повинне подаватися за місяць. Відповідне рішення приймається до дати закінчення перебування на держслужбі. Безумовно, якщо немає погодження, то керівник не може прийняти рішення про продовження перебування на Держслужбі. Також, якщо керівник не подав подання, то рішення не приймається.

Схоже на те, що міністра економіки Богдана Данилишина поставили у край незручне становище. Щоб надати цій справі бодай якийсь правовий вигляд, він змушений підписати подання на продовження терміну держслужби для Немодрук заднім числом. І якщо Данилишин це зробить, то буде очевидна фальсифікація.

Пояснимо чому. Єдиний день, коли Данилишин міг підписати це подання, був 2 жовтня 2009 року. Однак фокус в тому, що в цей день він був відсутній в Кабміні – перебував у відрядженні у Львові з дуже насиченою програмою – економічний форум, прес-конференції тощо.

3 жовтня це подання він підписати не міг – минули всі терміни.

Раніше 1 жовтня теж не міг, бо мав дещо іншу позицію. Зокрема, ще 25 вересня міністр економіки не збирався робити подання на продовження терміну держслужби для Наталі Немодрук.

Відверто, його втомили постійні звинувачення в корупції на адресу керівника держінспекції по цінах. В цей день він послав Юлії Володимирівні клопотання про звільнення Немодрук з посади в зв’язку з закінченням граничного віку перебування на держслужбі.

Але 1 жовтня заступник міністра Кабінету міністрів Георгій Берадзе направив Данилишину лист, що за дорученням прем’єр-міністра він мусить терміново зробити подання про продовження перебування на державній службі для Немодрук.

Однак цей лист дійшов до міністерства економіки лише 2 жовтня, а тоді Данилишин був у Львові і не міг підписати подання.

Отже фактично перед Данилишиним стоїть вибір – чи фальсифікувати документ?

За інформацією автора, Данилишин навіть не уявляв, що у нього будуть такі проблеми з Немодрук.

Листи, які змушують його підписати подання, і погрожують грізною фразою "за дорученням прем’єра", з’явилися зненацька, як грім серед ясного неба.

"Цирк" почався після того, як 5 жовтня на 7-му поверсі будинку уряду біля кабінету Петра Крупка був помічений помічник Немодрук в держінспекції Володимир Невзоров в компанії двох народних депутатів з БЮТ.

Після цього на Данилишина і посипалися незрозумілі листи, які змушують його порушити законну процедуру продовження перебування на посаді.

Отож, в цій історії найбільше інтригує: хто є впливовим "хрещеним батьком" чи "матір`ю" пенсіонерки з держінспекції, що може створювати проблеми для міністра економіки. У автора з цього приводу є свої здогадки.

Няня для дочки міністра

Під час роботи на посаді керівника по контролю за цінами Світлана Немодрук зробила невелику послугу одній людині. Йдеться про міністра соціальної політики та праці Людмилу Денисову.

Немодрук працевлаштувала в держінспекції її дочку – юне чадо, що тільки закінчило інститут. Так би нічого поганого – молодим треба давати дорогу. Але Немодрук працевлаштувала її відразу у керівники. Спочатку – керувати держінспекцією Севастополя, а потім – взагалі усього Криму!

На питання автора, як без будь якого досвіду роботи можна було ставити на посаду молоду дівчину, Немодрук знайшлася що сказати. "Я призначала Денисову…, - Немодрук осіклася, - тобто міністр призначав згідно з високими фаховими здібностями". На питання, які саме фахові здібності були у Денисової-молодшої, Наталя Павлівна відповідати відмовилась.

Сама Олена Денисова про це теж змогла розповісти небагато. На питання, де вона працювала до того, як була призначена керівником державної структури, Денисова невдоволено надула губки: "У мене є досвід, я працювала фінансовим директором корпорації "Гуматекс".

До речі, це підприємство засноване її матір’ю. Отже, працювати там вона могла і формально.

"Чому ви пішли з бізнесу?" - запитав автор.

"Хочу зробити кар’єру держслужбовця!" - заявила донька міністра.

"Які зараз ваші обов’язки в інспекції?"

"Як які!? Керую!" - відповіла Денисова-молодша.

Підлеглі Денисової дуже критично оцінюють це "керую". І цілком очевидно, що не було б цього юного "керую" в Держінспекції, якби Денисова-молодша не мала впливової матері.

Немодрук в свою чергу заручилася підтримкою цілої групи депутатів в БЮТ – бізнес-партнерів Денисової. Більше того, ця група має вплив на Юлію Тимошенко.

Також, за інформацією автора, Немодрук, що починала свою кар’єру в держінспекції в Одесі, підтримує стосунки з одеським ешелоном БЮТ.

Якби там не було, дах у Немодрук міцний. Він не лише допоміг їй маніпулювати урядовими документами, а і пережити серйозні звинувачення в корупції, перевірки Генпрокуратури, які почалися після її призначення на цю посаду. Про це трохи детальніше.

"Робити гроші та ділитися"

Держінспекція міністерства економіки по контролю за цінами - це структура з великими повноваженнями. Суть її роботи – контролювати, щоб безпідставно не підвищувалися регульовані державою тарифи.

Наприклад, комунальні послуги чи ціни на продукти харчування, які уряд вніс у так званий соцпакет. Фактично йдеться про адміністративне стримування інфляції.

У разі встановлення завищеної ціни Держінспекція застосовує штрафні санкції. Причому тут не до жартів. Інспекція обраховує та вилучає виручку, що отримало підприємство на націнці, та плюсує штраф в розмірі 200%!!!. Подекуди штрафи вимірюються мільйонами.

Отож, Держінспекція при Міністерстві економіки – це серйозна спокуса для нечистих на руку чиновників. Керуючи такою установою, можна добре "заробляти" – наприклад, програти суд щодо вже нарахованих штрафних санкцій, надати висновок про економічне обґрунтування на будь-яку ціну, або запропонувати підприємцю не платити штраф, а дати "на лапу". Це теорія.

А тепер практика. На початку року до автора звернувся керівник Держінспекції Волинської області Тарас Куйбіда. Він поскаржився, що новий головний керівник Держінспекції Лариса Немодрук насаджує корупційні методи роботи. Його слова підтвердили колеги-керівники держінспекції з інших областей.

Зокрема, Микола Шумаков, керівник Держінспекції Харківської області, розповів, що після його призначення Немодрук вимагала "заплатити за посаду".

"Спочатку я навіть був готовий щось їй дати, - зізнається Микола Миколайович. - Думав, людина переїхала в Київ, має матеріальні проблеми. Думав, що це буде небагато… Десь моя місячна зарплата… А виявилось, що ця сума не влазить у мій дворічний дохід! Тобто питання стояло, щоб я збирав з підлеглих, а вони з підприємців…".

Його попередник Юрій Чаплій стверджує, що Наталія Немодрук особисто дала йому конверт, а в ньому "прохання" перерахувати 96 тисяч гривень на рахунок ТОВ "Дєва лтд".

"Після цього я написав заяву про відставку", - заявив Чаплій.

Екс-керівник Запорізької держінспекції Світлана Тябіна розповіла, як це було у неї: "Сказали приїхати в Київ. Там в кабінеті голови мене прийняв помічник Немодрук пан Невзоров.

"Вас називають дуже принциповою людиною, - сказав мені Невзоров. - Але зараз такий час, що це зайве. Ось Вінниця 10 мільйонів перерахувала в бюджет. Кому це треба? У наш час треба вміти робити гроші та ними ділитися".

Далі Невзоров почав розповідати Тябіній, що інші структури давно так працюють. "Треба проводити перевірки, - казав він, - Але так, щоб штрафи йшли не в бюджет, а на "наш" рахунок", - розповіла автору пані Тябіна. Вона зауважила, що сім років працювала керівником Держінспекції Запоріжжя, але таке чула вперше.

Автор тут не зміг не перепитати: "Вас штовхали на кримінал! А ви думали, що вам робити, коли такою діяльністю зацікавляться правоохоронні органи?"

"Звичайно. Мені сказали: "У нас скрізь свої люди. У нас велика команда. Своїх образити не дамо", - відповіла пані Світлана.

Вона додала, що відмовилася працювати по таким схемам і пішла на пенсію.

До речі, на місце звільнених за відмову співпрацювати с центром керівників держінспекцій в основному приходили молоді мажори з бізнесу. Що їм знадобилося в Держінспекції, де у керівника зарплата 3-5 тисяч гривень?

Логічно відповісти на це запитання можна лише, якщо приймати за щиру правду зізнання керівників Держінспекції, від яких вимагали "робити гроші і ділитися з іншими".

Ось, наприклад, згаданий Світланою Тябіною головний державний інспектор Володимир Невзоров. В інспекцію він прийшов з великого бізнесу. В Одесі у нього будівельні фірми, готелі, житлова нерухомість. А у Держінспекції, за власним зізнанням, він працює за 1,5 тисячі грн.

СБУ займається лише хвостами

Сама керівник Держінспекції Наталія Немодрук прокоментувала автору, що підлеглі на неї наговорюють.

Однак темою корупції в держінспекції зацікавилося СБУ, і за короткий проміжок часу було арештовано сім працівників держінспекції, в тому числі керівників Київської обласної, а також Херсонської обласної держінспекції.

Всі ці люди прийшли на посади в складі команди Лариси Немудрук. СБУ підловило їх саме на таких схемах видурювання коштів, описаних вище.

Однак центральне керівництво держінспекції, яке примушувало нещасливих арештованих обласних керівників працювати за правилами, спущеними зверху, СБУ своєю увагою оминуло. Так само генпрокуратура не знайшла в діях центрального керівництва Держінспекції жодних порушень.

Отож, не зважаючи на арешти, атмосфера в середині держінспекції не змінилася – на місце затриманих за корупцію працівників, за поданням Немодрук, призначаються не менш одіозні кадри. Наприклад, не можна оминути увагу новопризначеного керівника Херсонської держінспекції Андрія Негадова.

"Героиновый транзит под крышей УВБ"

Саме так називалася стаття в тижневику "2000", де новопризначений керівник Херсонської держінспекції Андрій Негадов - один з головних героїв. Під час тих подій, які описує стаття, він був слідчим прокуратури Малиновського райвідділу міста Одеси.

Вже з назви в принципі зрозуміло про що матеріал. Якщо конкретніше, Негадова в ній звинувачують в кришуванні наркоманського притону. Звичайно, можна не довіряти цій публікації, яка вийшла друком в кінці 2006 року, тим паче, що проти Негадова не було висунене жодного звинувачення в контексті наркоторгівлі.

Однак через кілька місяців він "залетів" на іншому. Негадова було звільнено з прокуратури за вимагання хабара у міліціонера. До речі, в цьому році СБУ провела масові арешти в прокуратурі Малиновського району. Віддавна ця прокуратура вважалася найкорумпованішою в місті Одеса і недоторканою.

Мабуть, це просто фатум Негадова працевлаштовуватися в найбільш корумпованих місцях. Наприклад свою кар’єру в Держінспекції по контролю за цінами Андрій Негадов розпочав в Київській обласної держінспекції, де не так давно СБУ заарештувало півштату – керівника, начальника відділу та двох інспекторів...

Підсумок

Суспільство давно звикло, що в нашій державі корупція скрізь – в міліції, судах, різноманітних інспекціях. І держінспекція по контролю за цінами – не виняток. Однак вона є винятком в тому контексті, що частина працівників цієї структури звикли працювати по іншому, вони публічно розкривають схеми хабарництва, виносять "сміття з хати", тільки би змінити ситуацію.

У відповідь в уряді фальсифікують документи, щоб таки залишити на посаді пенсіонерку, яку супроводжує корупційна слава. Сама прем’єр-міністр Юлія Тимошенко дає відповідне доручення.

Чому? Може, тому що схема під назвою "заробляти гроші і ділитися", яку розкрили у своїх розповідях представники держінспекції, простягається далі їх структури?

Тетяна Чорновіл, для Української правди