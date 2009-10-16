Автівка перекинулася в Криму: одна людина загинула, двоє поранені

Один мешканець Криму загинув і двоє отримали травми через перекидання легкового автомобіля в Сімферопольському районі, повідомила прес-служби кримської державтоінспекції.

Аварія сталася ввечері у четвер.

ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

Загинув 40-річний водій легковика. Травмовані 50-річний і 41-річний пасажири автівки.

15 жовтня на кримських дорогах сталося 8 аварій, в яких загинули дві людини і дванадцять отримали травми.