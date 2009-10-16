Автівка перекинулася в Криму: одна людина загинула, двоє поранені
11:58, 16 жовтня 2009Крым
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ДТП у Сімферопольському районі
Один мешканець Криму загинув і двоє отримали травми через перекидання легкового автомобіля в Сімферопольському районі, повідомила прес-служби кримської державтоінспекції.
Аварія сталася ввечері у четвер.
ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.
Загинув 40-річний водій легковика. Травмовані 50-річний і 41-річний пасажири автівки.
15 жовтня на кримських дорогах сталося 8 аварій, в яких загинули дві людини і дванадцять отримали травми.
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