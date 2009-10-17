160 тонн отрутохімікатів згоріло на пожежі в Криму (фото)
Магній спричинив самозагоряння?
Близько 160 тонн отрутохімікатів згоріло в результаті пожежі на станції «Утішне» Джанкойського району.
«Загрози населенню і навколишньому середовищу немає», - стверджує прес-служба Кримського управління МНС.
Згідно з повідомленням, співробітники хімічної і радіаційної лабораторії перевірили на наявність у повітрі небезпечних речовин село, що знаходиться у двох кілометрах від складів. «Відповідно до експрес-аналізу, гранично допустима концентрація у повітрі не перевищена», - відзначили рятувальники.
За даними прес-служби, пожежа сталася у суботу о 6.38 ранку. Вогонь вдалося локалізувати о 10.45.
Воду довелося підвозити з сусіднього села, розташованого у двох кілометрах від пожежі, це ускладнювало ліквідацію пожежі. «Одночасно з підвезенням води було залучено пожежний потяг місткістю 120 тонн. А потім проведено пінну атаку», - повідомили в МНС.
Площа пожежі становила близько 600 квадратних метрів.
На пожежі працювали 16 одиниць техніки і 44 працівників особового складу. Співробітники МВС і ДАІ оточили місце події. Керував ліквідацією пожежі начальник Кримського управління МНС Олександр МАЗИЛІН.
«Зараз поки точно не відомо, які отрутохімікати зберігалися, але, за попередніми даними, з 1960-1970 років там лежать пестициди, у складі яких був магній», - відзначили у прес-службі.
За однією з версій, саме магній спричинив самозагоряння отрутохімікатів.
Фото прес-служби МНС Криму