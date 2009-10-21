Раду закликають визначити основи присвоєння звання «місто-герой»

Парламент Криму просить депутатів Верховної Ради країни прийняти закон, що визначає правові основи присвоєння українським містам почесного звання «місто-герой».

За постанову, яка включає текст законопроекту, проголосували сьогодні на засіданні кримського парламенту 62 з 81 депутата. Загалом у ВР автономії 100 парламентаріїв.

«Звання «Місто-герой» присвоюється містам України, на територіях яких або в безпосередній близькості від них проходили запеклі бої з німецько-фашистськими загарбниками, і захисниками Вітчизни були проявлені мужність, стійкість і масовий героїзм», - йдеться в проекті закону.

Ним пропонується визначити основи присвоєння українським містам звання «місто-герой», особливості правового становища таких населених пунктів.

«Ухвалення проекту закону України «Про звання «Місто-герой» дасть змогу відновити історичну справедливість і гідно оцінити масовий героїзм і мужність захисників Вітчизни в роки Великої Вітчизняної війни», - сказано в пояснювальній записці до постанови ВР Криму.

Кримські парламентарії вирішили звернутися до народних депутатів з проханням внести законопроект до Верховної Ради і підтримати його.