Південний берег Криму не заполонили українські туристи з грипозних регіонів

Напливу жителів західних регіонів України, де відмічено зростання кількості захворювань на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, на Південному березі Криму немає, заявляє прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

«У наших санаторіях немає підвищення кількості відпочивальників із Західної України», - повідомила АГАРКОВА телефоном кореспондентові УНІАН.

Вона назвала чутками інформацію про те, що жителі західних регіонів країни вирушили до санаторіїв і в приватні квартири на ПБК «перечекати грип».

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року у нас відбувається падіння на 10-15% неорганізованих відпочивальників. Приватники скаржаться: заробітку немає», - сказала прес-секретар мера.

Здебільшого, відзначила вона, люди зупиняються на приватних квартирах, приїжджаючи на уїкенди. «Популярність мають однокімнатні квартири від 100 до 250 гривень на добу. Тобто, приїжджають люди невисокого статку, і приїжджають вони сюди не для того, щоб пересидіти страшний грип», - відзначила АГАРКОВА.