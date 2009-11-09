Литвин: ціна за базування флоту Росії у Криму має бути ринковою

Ціна за базування Чорноморського флоту Росії у Севастополі має бути ринковою, вважає голова Верховної Ради, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН.

«Я пропоную вести розмову в такій площині – що вигідно Україні. Росія каже, що «ми хочемо розглядати після 2017 року». Я кажу: добре, давайте будемо вести розмову. Але ми сьогодні пропонуємо: давайте вести діалог про те, що ціна за базування флоту має бути ринковою. Від цього Україна виграє. А в 2017 році прийдуть розумніші політики, вони вирішать цю проблему (продовжувати термін перебування чи ні). Не треба діяти методом лому», – сказав він в інтерв`ю Радіо Свобода

«За базування Чорноморського флоту Україна щороку має отримувати номінально менше 100 мільйонів доларів, але ці кошти зараховують на погашення боргу. Цей борг, який ми маємо оплачувати, виокремлено стоїть в сумі 2,3 мільярди доларів. От порахуйте з 1997 року, 97 мільйонів, скільки ми виплатили. І після 2017 року скільки нам ще залишиться виплачувати відповідних коштів. Я думаю, тоді менше буде експресії і емоцій у цьому питанні», – сказав ЛИТВИН.

Він нагадав, що ЧФ займає 19 тисяч гектарів землі та 4,5 тисяч споруд і будівель. «Я не кажу вже про водні акваторії. Скажіть, будь ласка, ціна в 97 мільйонів – це нормальна ціна», – заявив спікер.

ЛИТВИН додав, що в Севастополі проживають як громадяни Росії, так і громадяни України, тому треба пропонувати російській стороні, щоб вона вкладала гроші у розвиток соціальної структури міста. «Адже в школу ходять діти громадян Росії, в дитячі садочки вони також ходять, соціальну структуру використовують, так, очевидно, треба запропонувати, щоб Україна від цього виграла, а не скиглили ми і не слинили цю тему, яка абсолютно нічого не додає», – сказав спікер.

«Так хто більше турбується про державу? Ті, які кричать: «Геть, флот»? Чи постановка питання про те, щоб ми отримали те, що нам належить отримувати? А далі тоді вивчимо, чи корисно буде Україні продовження перебування Чорноморського флоту. Росія скаже, які в неї є інтереси. А Україна виставить свої інтереси. Якщо нам буде це вигідно, то ми повинні в такій площині вирішити це питання», – заявив кандидат у Президенти.