Іноземні верифікатори інспектують бригаду берегової оборони в Криму

Багатонаціональна група іноземних верифікаторів інспектує бригаду берегової оборони Військово-морських сил збройних сил України.

Верифікаторів, яких очолює полковник Королівських збройних сил Норвегії Арне КНАПСКОГ, у понеділок прибули до Криму.

До складу групи входять представники верифікаційних структур Голландії, Данії, Норвегії, Сполучених Штатів Америки та Чехії.

Планується, що у вівторок верифікатори проінспектують в рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі підрозділи окремої бригади берегової оборони, повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Вони перевірять офіційно надану Україною інформацію щодо кількості озброєння та військової техніки у бригаді. Їхній увазі також буде представлене військове майно, що підлягає контролю згідно із документом.

Від України групу іноземних верифікаторів супроводжує начальник Центру забезпечення реалізації договорів (Одеса) полковник Олег ПОГІБКО.

Візит іноземної групи до бригади берегової оборони завершиться 10 листопада.

Договір про звичайні збройні сили в Європі є одним із документів у галузі контролю над звичайним озброєнням.