Ніде матроси РФ не почуваються так комфортно, як у Криму - посол у Росії

Особовий склад Чорноморського флоту Росії має комфортні умови служби в Криму, впевнений Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Ніхто не ставить під сумніви, що ЧФ до кінця цього терміну повинен мати всі можливості функціонувати як ефективне з`єднання, де офіцери і матроси можуть почуватися комфортно. І, повірте, вони й почуваються в нас, як ніде, комфортно. Якщо дозволите, наведу старий радянський анекдот про чотири флоти. «Ставлять адміралові запитання, скільки флотів є в Радянському Союзі? Відповідь - один. Північний - це флот, Тихоокеанський, - це майже флот, Балтійський, - це колишній флот, а Чорноморський - це санаторій для всіх трьох». Зрозуміло, я не ставлю під сумнів, що за свою боєготовністю ЧФ не поступається іншим російським флотам, утім все ж таки Крим - це не Кольський півострів», - сказав ГРИЩЕНКО в інтерв`ю УНІАН.

Він вважає важливим, щоб Україна і РФ вирішили ті питання, які залишилися не до кінця врегульованими, при підписанні трьох основних угод за умовами базування ЧФ РФ на території Криму в 1997 році.

«Треба відрегулювати, приміром, ситуацію з інвентаризацією земельних ділянок, які знаходяться в підпорядкуванні ЧФ, припинити їх використання не за призначенням. Не думаю, що хтось зацікавлений, щоб конкретний адмірал одержував додаткові надходження від діяльності, яка не входить в його прямі службові обов`язки. Такі пропуски в угодах 1997 року треба заповнити, а далі їх просто виконувати прозоро і відповідально. І під час зустрічі двох міністрів (23 жовтня в Москві) було домовлено провести до кінця року засідання підкомісії щодо ЧФ, де будуть обговорені всі ці питання», - сказав ГРИЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання про можливість пролонгації договору щодо ЧФ, ГРИЩЕНКО підкреслив, що це суперечить Конституції України.

«Позиція України базується на положеннях Конституції. Основний Закон передбачає повну заборону на постійну присутність іноземних військ і баз на нашій території. Є перехідні положення, які роблять винятки для Чорноморського флоту Росії до 2017 року. Це конституційні параметри цього питання», - сказав він.