Яценюк: авіацію, флот і ракетні війська треба створити заново

В українській армії перш за все треба модернізувати військову авіацію, ракетні війська і військово-морські сили, вважає кандидат на пост президента, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

“Це те, що негайно повинно бути просто створене заново”, - сказав ЯЦЕНЮК у вівторок на прес-конференції у Севастополі. Він додав, що сухопутні війська ще не потрібно модернізувати.

У разі свого обрання президентом ЯЦЕНЮК гарантує виконання програми зі створення корабля типу “Корвет”. “У нас немає іншого виходу. У Севастополі повинні стояти українські кораблі з українськими прапорами”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, де держава може взяти кошти на сильні збройні сили, кандидат сказав: “Справа не лише в ресурсах, а і в самій системі, системі управління армією, що ми хочемо зробити”.