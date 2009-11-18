Прокуратуру звинувачують у злочині: справу на Луценка досі не завели

Генеральну прокуратура України затягує розгляд позовної заяви Олени ПОЛЮХОВИЧ до міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у зв’язку з розголошенням таємниці всиновлення, йдеться у зверненні народного депутата Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА до заступника генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

Як йдеться у зверненні, текст якого передано УНІАН, 22 жовтня ПОЛЮХОВИЧ звернулася до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою про злочин, вчинений міністром. Мати двох постраждалих від насильства дітей вимагає порушити проти ЛУЦЕНКА справу за розголошення таємниці всиновлення. Депутат зазначає, що копію заяви того ж дня ПОЛЮХОВИЧ відправила йому.

Як говорить ОМЕЛЬЧЕНКО, згідно з чинним законодавством, ГПУ мала протягом трьох днів прийняти рішення щодо порушення або відмови у порушенні справи щодо ЛУЦЕНКА. У випадку, якщо заява вимагає додаткової перевірки, термін її розгляду може бути продовжений до десяти днів.

З дня подачі заяви ПОЛЮХОВИЧ минуло більше як двадцять днів.

У зверненні депутат стверджує, що вчинені міністром дії з розголошення таємниці були очевидні, оскільки він зробив заяву на прес-конференції 14 жовтня перед десятками ЗМІ.

Звертаючись до ПШОНКИ, ОМЕЛЬЧЕНКО звинувачує його у зволіканні та каже, що затягування з розглядом заяви - це посадовий злочин (зловживання владою та посадовим становищем).

Депутат вимагає всебічного розслідування деталей справи і, за результатами досудового слідства, прийняти рішення про притягнення ЛУЦЕНКА до відповідальності.

13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку” стверджує, що розбещення до центру не має відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що у скандалі також фігурують три народних депутати.

14 жовтня ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей. Він повідомив, що висунуто звинувачення і було затримано батька дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами ЛУЦЕНКА, батько дітей розлучився з дружиною, однак вона інколи дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок. Як зазначив ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Встановлено, що дітей вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.