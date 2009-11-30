Одна людина загинула і шість поранені в аварії у Севастополі

15:30, 30 листопада 2009
Крым
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Лобове зіткнення

Одна людина загинула і шість отримали травми в лобовому зіткненні двох автомобілів на трасі Ялта - Севастополь, повідомила в понеділок прес-служба севастопольської Державтоінспекції. 

"О 18.50 у неділю водій автомобіля "Мазда", рухаючись з боку Ялти у напрямку Севастополя, не переконався в безпеці маневру, виїхав на смугу зустрічного руху. Сталося лобове зіткнення з автомобілем "Рено", - мовиться в інформації. 

Пасажирка "Мазди" від отриманих травм загинула на місці аварії. 

Водіїв машин, трьох пасажирів "Рено" і пасажира "Мазди" доставили до лікарні.

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