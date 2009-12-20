Марш проти нелегалів у Криму: Україна – українцям (фото)

Скасувати угоду з Європейським Союзом про реадмісію, яка набуде чинності з січня 2010 року, і прийняти новий закон про громадянство вимагали від влади України прихильники всеукраїнського об`єднання «Свобода» в неділю на марші в Сімферополі.

«Ми вимагаємо відмінити угоду про реадмісію, яка дозволяє Європейському Союзу вислати зі своєї території нелегальних мігрантів і заселити їх на території України, вимагаємо облаштувати східний кордон, прийняти новий закон про громадянство, згідно з яким нелегальні мігранти не зможуть одержати статус громадянина України», – сказав журналістам учасник акції Юрій НОЄВИЙ.

Активісти пройшли від парку Тренєва центральними вулицями Сімферополя до будівлі представництва Президента України в Криму під прапорами «Свободи» і державним прапором України, скандуючи: «Нелегали, геть додому!», «Зупинімо міграцію – врятуємо націю!», «Слава Україні! Героям слава!», «Україна – понад усе!». Вони несли транспаранти з написами: «Україна належить українцям!», «Лишаймося господарями рідної землі!», «Зупинімо міграцію!» тощо.

За даними співробітників міліції, які стежили за громадським порядком, в марші взяли участь 100 осіб, за підрахунками організаторів акції – 120.

Угоду про реадмісію Верховна Рада ратифікувала 15 січня 2008 року.

Фото Андрія Любимова /УНІАН/