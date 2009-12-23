Україна і Росія знову не домовилися про розмежування морів

Наступний раунд переговорів делегацій України і Російської Федерації з розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки заплановано провести у першому півріччі 2010 року у Москви, повідомила прес-служба українського МЗС за результатами переговорів, що пройшли 22-23 грудня у Києві.

Делегації двох країн розглянули питання щодо проекту лінії українсько-російського державного кордону в Азовському морі та Керченській протоці. Було обговорено розмежування територіальних морів і континентального шельфу у Чорному морі.

Сторони вкотре підтвердили свої позиції щодо проблеми розмежування Керченської протоки. З українського боку було заявлено, що домовленості про делімітацію Азовського і Чорного морів та врегулювання інших проблем в цих акваторіях можуть бути досягнуті лише за умови розмежування Керченської протоки державним кордоном.

Україна ще раз підтвердила готовність розглянути пропозиції РФ щодо забезпечення гарантій свободи судноплавства у Керченській протоці для російських суден.