Рік після вибуху (фоторепортаж)

Рік тому в Євпаторії внаслідок вибуху в багатоквартирному п`ятиповерховому будинку загинуло 27 чоловік, в тому числі 3 дітей.

24 грудня кілька сотень городян зібралися біля руїн будинку, щоб вшанувати пам`ять загиблих. Люди несли свічки, квіти та іграшки. МНСники тримали в руках фотографії загиблих. Священики євпаторійського благочиння провели панахиду. В храмах міста відбулися поминальні богослужіння.

Вибух в будинку №67 по вулиці Некрасова прогримів 24 грудня 2008 року.

Суд у листопаді 2009 року погодився з версією слідства про вибух газу і призначив начальнику і майстру комунального підприємства покарання у вигляді 6-ти і 7-ми років позбавлення волі, зварювальника засудив до 8-ми років ув’язнення. Комунальники подали апеляцію.

Фото Олексія Сувірова