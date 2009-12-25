Від кожного п’ятого українця цього року чиновники вимагали хабарі

У 20% українців упродовж поточного року представники влади вимагали хабарі, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Дослідження також показало, що більше половини громадян (54%) вважають, що протягом 2009 року розмір хабарів, які беруть чиновники, збільшився.

Крім того, за даними соцопитування, українці налаштовані на введення більш жорсткого покарання за вживання наркотиків (90%) і проституцію (62%). При цьому ставлення населення до самогоноваріння є більш лояльним: лише 43% респондентів вважають, що слід ввести жорсткіше покарання за цей вид правопорушення.

Дослідження проводилося 4-13 грудня методом індивідуального інтерв’ю. Загалом було опитано 2017 респондентів віком від 18 років, які мешкають у селах та містах усіх областей України, АР Крим та Києві. У дослідженні була використана багаторівнева стратифікована вибірка. Теоретична похибка для вибірки не перевищує 3,5%.