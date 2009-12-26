Україна з 2010 року шукатиме нафту в Чорному морі за державні кошти

Україна з 2010 року має намір самостійно почати розробку родовищ нафти й газу на шельфі Чорного моря, заявила у суботу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

"З 2010 року, коли ми закінчимо всі судові справи із закріплення в держвласності шельфу Чорного моря, ми починаємо масштабну розробку за рахунок державних ресурсів. Цей газ і нафта належатимуть не окремим корумпованим колам, а належатиме Україні", - сказала ТИМОШЕНКО на брифінгу у Каневі.

"Повернення шельфу Чорного моря з власності депутатів Партії регіонів назад державі - це стратегічне завдання. На 150 років є запасів, щоб забезпечити Україну нафтою і газом", - заявила глава уряду.