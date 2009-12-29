Луценко розповів, як ловив банду, що надрукувала диплом міністру з Криму

Чотирьох членів організованого злочинного угруповання, які налагодили виготовлення фальшивих документів суворої звітності, затримано в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Глава МВС на прес-конференції у Хмельницькому заявив, що саме це "підприємство" свого часу "виготовило та надало в користування диплом про вищу освіту нинішньому міністру туризму Автономної Республіки Крим".

Співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю спільно з бійцями спецпідрозділу "Беркут" затримали банду 26 грудня. Серед її членів - пенсіонер, який раніше працював на підприємстві "Преса України" і мав доступ до документів, голографічних знаків.

За словами міністра, підпільне підприємство виготовляло дипломи про вищу освіту старого і нового зразків, додатки до них, свідоцтва про народження, бланки різних нотаріальних документів, актів на землю, кліше, печатки, штампи тощо.

Як заявив ЛУЦЕНКО, під час проведення обшуків у членів ОЗУ було вилучено 1871 одиниця кліше, печаток та штампів, серед яких 589 - навчальних закладів України, а також міністерств, відомств, державних адміністрацій, органів юстиції, правоохоронних органів, приватних нотаріусів, суб’єктів господарської діяльності.

Також вилучено близько 5 тисяч різних бланків-додатків до дипломів, більше 300 бланків дипломів, голографічні знаки, захисна ламінована плівка, копії оригінальних документів.

Попередньо встановлено, що замовниками на отримання підроблених документів були пересічні громадяни, а також особи, які мали на меті використання, зокрема, дипломів для влаштування на роботу в органи державної влади, сказав ЛУЦЕНКО.