Автівка кримського депутата збила пішохода, стверджує міліція

Автомобіль «Мерседес», яким, як стверджує міліція, керував водій депутата Верховної Ради Криму Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО, травмував пішохода.

Аварія сталася в другій половині дня 29 грудня на 115-му кілометрі автодороги Красноперекопськ-Сімферополь.

«32-річний водій Миколи КОТЛЯРЕВСЬКОГО, керуючи автомобілем «Мерседес», що належить депутатові, скоїв наїзд на пішохода. 45-річний житель Сімферопольського району одержав серйозні тілесні ушкодження. У потерпілого діагностовано: відкритий перелом правої гомілки, закрита черепномозкова травма, струс головного мозку», - говориться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС України в Криму.

«За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій автомобіля, який скоїв наїзд на людину на освітленому пішохідному переході», - заявляють у кримському управлінні МВС.

Ця аварія є в зведенні ДАІ автономії. «Водій скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину зліва направо по ходу руху автомобіля», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що пішохід був у стані алкогольного сп`яніння.

Сам депутат заявив, що автомобіль належить його батьку, а за кермом машини був водій.

«Згідно з тієї інформації, яку я маю у своєму розпорядженні, водій невинний. У момент ДТП, як зафіксували міліція і «швидка допомога», постраждалий пішохід був сильно п`яний, удар був бічним, внаслідок чого пошкоджено лише дзеркало бічного виду автомобіля. Окрім цього, швидкість руху транспортного засобу не була перевищена», - сказав КОТЛЯРЕВСЬКИЙ у коментарі Кримському інформаційному агентству.

Він заявив, що пізніше на місці події з`явилися представники УБОЗ. Вони, стверджує депутат, забрали водія і наполягали, щоб той дав свідчення: за кермом у момент аварії перебував парламентарій.

Крім того, співробітники УБОЗ, заявив КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, зажадали від нього приїхати і дати пояснення з приводу ДТП. «Хоча до неї причетний не я, а водій», - обурився депутат.

За словами парламентарія, правоохоронці зажадали зняти відбитки його пальців, у машині без дозволу провели обшук, вилучили гроші, папери, відеокамеру.

«Я категорично відмовився давати відбитки, м`яко їх послав і вийшов, вказавши на те, що це не функції УБОЗ розслідувати ДТП. Це є перевищенням їх повноважень», - сказав КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.