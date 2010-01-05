Тимошенко закликали не знищувати єдину україномовну газету Криму
Йдеться про неприховані факти цензури?
|Тимошенко не знаходить свого прізвища в газеті?
"З ініціативи уряду "Кримську світлицю" позбавили бюджетного фінансування, звільнили головного редактора, тепер йдеться про її остаточне закриття", - цитує його слова прес-служба партії.
На переконання ФОМУШКІНА, йдеться про "неприховані факти цензури". "Газета відстоює інтереси України та українців Криму, і якщо ТИМОШЕНКО не знаходить свого прізвища на її сторінках, то це не є проблемою редакційної політики", - сказав лідер кримської УНП.
Він заявив, що перший новорічний номер видання не дійшов до передплатників, і закликав Президента Віктора ЮЩЕНКА гарантувати безперебійний вихід "Кримської світлиці". "Уряд має негайно скасувати розпорядження Міністерства культури держпідприємству "Преса", що забороняє друк газети "Кримська світлиця", - вважає він.