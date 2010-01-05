Тимошенко закликали не знищувати єдину україномовну газету Криму

Кабінет міністрів хоче закрити газету "Кримська світлиця", вважає голова кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

"З ініціативи уряду "Кримську світлицю" позбавили бюджетного фінансування, звільнили головного редактора, тепер йдеться про її остаточне закриття", - цитує його слова прес-служба партії.

На переконання ФОМУШКІНА, йдеться про "неприховані факти цензури". "Газета відстоює інтереси України та українців Криму, і якщо ТИМОШЕНКО не знаходить свого прізвища на її сторінках, то це не є проблемою редакційної політики", - сказав лідер кримської УНП.

Він заявив, що перший новорічний номер видання не дійшов до передплатників, і закликав Президента Віктора ЮЩЕНКА гарантувати безперебійний вихід "Кримської світлиці". "Уряд має негайно скасувати розпорядження Міністерства культури держпідприємству "Преса", що забороняє друк газети "Кримська світлиця", - вважає він.