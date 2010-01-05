100 тисяч кримчан хочуть повернути Волгограду ім`я Сталіна – Компартія

100 тисяч підписів жителів Криму зібрано за перейменування російського міста Волгоград у Сталінград, стверджують комуністи.

"На сьогодні зібрано 100 тисяч підписів кримчан", - повідомила у вівторок прес-служба кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

Збір підписів під зверненням до органів влади Волгограду стартував 21 грудня 2009 року після зборів в Сімферополі, присвячених 130-річчю від дня народження Йосипа Сталіна. Першим підпис поставив лідер комуністів Криму, депутат Верховної ради України Леонід ГРАЧ.

У 1925 році місто Царіцин було перейменоване у Сталінград. У 1961 році Сталінград перейменували у Волгоград.

У кримській автономії мешкають майже два мільйони осіб.