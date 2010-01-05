100 тисяч кримчан хочуть повернути Волгограду ім`я Сталіна – Компартія

20:00, 05 січня 2010
Крым
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Збір підписів триває

100 тисяч підписів жителів Криму зібрано за перейменування російського міста Волгоград у Сталінград, стверджують комуністи. 

"На сьогодні зібрано 100 тисяч підписів кримчан", - повідомила у вівторок прес-служба кримського республіканського комітету Комуністичної партії України. 

Збір підписів під зверненням до органів влади Волгограду стартував 21 грудня 2009 року після зборів в Сімферополі, присвячених 130-річчю від дня народження Йосипа Сталіна. Першим підпис поставив лідер комуністів Криму, депутат Верховної ради України Леонід ГРАЧ. 

У 1925 році місто Царіцин було перейменоване у Сталінград. У 1961 році Сталінград перейменували у Волгоград. 

У кримській автономії мешкають майже два мільйони осіб.

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