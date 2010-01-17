У списках виборців у Криму відсутні сотні людей, заявляють регіонали

Більш як 4 тисяч чоловік не знайшли своїх прізвищ у списках виборців в Бахчисарайському районі Криму, стверджує кримський штаб Партії регіонів.

«Зі всіх регіонів півострова до штабу надходять повідомлення про те, що на багатьох дільницях у списках відсутні сотні людей. Тільки у Бахчисарайському районі свої прізвища в списках не знайшли більш як 4 тисячі виборців», - говориться в повідомленні парторганізації.

«Із 30 грудня по 10 січня списки вивірялися в дільничних комісіях, а потім були відправлені до Києва, щоб до них внесли зміни. Примітно, що частина списків повернулася з Києва з більшою кількістю помилок, ніж було раніше», - заявляють в Партії регіонів.

За даними кримського штабу, «на 91-й дільниці 10-го територіального округу (Бахчисарай) після того, як списки побували в Києві, з них «пропали» більше 400 прізвищ - при тому, що всього за дільницею закріплено близько 1700 виборців». «На сусідній, 94-й дільниці у списках відсутні більш як 300 чоловік», - заявили в парторганізації.

В окружній комісії №10 повідомили УНІАН, що до них надходять дзвінки «від обурених людей», які не знаходять свої прізвища у списках. Наскільки масштабний процес - в комісії говорити не стали.