Ющенко: за результатами виборів національна ідея не зазнала поразки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що за результатами виборів глави держави національна ідея не зазнала поразки.

«Я не вважаю, що національна ідея зазнала поразки», - зауважив ЮЩЕНКО під час зустрічі з представниками української інтелігенції. За його словами, вибори лише показали, наскільки ця тема ще залишається нерозробленою.

«Ми донесли багато того, що потрібно знати українському народу з точки зору українського національного вибору», - додав ЮЩЕНКО, звертаючись до інтелігенції.