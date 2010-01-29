Новий редактор «Кримської світлиці» мріє, щоб газету читали і її вороги

Зробити "Кримську світлицю" - єдину україномовну газету автономії - цікавою та збільшити її тираж до 10-12 тисяч планує новопризначений головний редактор Леонід ПИЛУНСЬКИЙ.

"Треба зробити так, аби "Кримська світлиця" стала якщо не найкращою, то однією з найкращих газет Криму. Щоб газету читала не лише невелика купка її абсолютних прихильників та переконаних українців - ніби це інформаційний листок в українському гетто, а й інші жителі Криму. Для цього газету треба зробити цікавою, аби тираж був не півтори-дві тисячі, як сьогодні, а хоча б 10-12 тисяч", - сказав він газеті "День"

Більше того, додав він, "Кримська світлиця" має бути такою, аби її можна було продавати "в усіх куточках України - людям, які прагнуть зрозуміти, що насправді відбувається в Криму". "Адже відомо, що Крим сьогодні - одна з найболючіших точок України", - вважає ПИЛУНСЬКИЙ.

На запитання, на чому він будуватимете таку характеристику газети, як "цікавість", новий редактор сказав: "Цікава газета - це така, яку читають її вороги, бо їм цікаво, що ви про них пишете".

"Колись у 1990-ті роки я робив програму "Остров Крым" на кримському радіо. Це була така собі музична публіцистика, дуже в’їдлива, але яку всі слухали. Програма виходила в суботу, а в понеділок час від часу я не міг потрапити на кримське радіо, бо перед ним стояв натовп і кричав: "Бандеровец Пилунский, вон из Крыма!". Це при тому, що програму я робив російською мовою. Бо якби в той час я робив її українською, мене б просто ніхто не слухав. Чи вдасться зробити щось подібне з "Кримської світлиці"? Побачимо, адже час нині вже інший, люди мислять інакше, вони сьогодні "розбещені" кількістю преси", - сказав ПИЛУНСЬКИЙ.

Він додав, що "Кримська світлиця" виходитиме трьома мовами: українською, кримськотатарською та російською одночасно. "До великих статей додаватимуться анотації російською та мовою кримських татар. Так ми зможемо звернутися до тієї аудиторії, яка раніше "Світлицю" не чула, і відучимо їх сприймати цю газету як ворожу", - заявив редактор.

Наприкінці 2009 року з посади головного редактора газети звільнили Віктора КАЧУЛУ. Міністерство культури, якому належить це рішення, також заблокувало розповсюдження першого номеру газети й не дало дозвіл на друк другого. Поки колишній редактор готується до суду, де оскаржить правомірність свого звільнення, новим головним редактором газети Кабінет міністрів призначив лідера кримської організації Народного руху України, депутата парламенту автономії з фракції "Рух-Курултай" ПИЛУНСЬКОГО, нагадує "День".