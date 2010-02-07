Заступник міністра праці не знайшов себе у списках виборців у Севастополі

Заступник міністра праці та соціальної політики Леонід САВЕНКО, прийшовши в другому турі виборів президента України проголосувати на дільницю в Севастополі, не знайшов себе у списках.

«САВЕНКО, який був у мене заступником, а зараз він - заступник міністра, в першому турі себе знайшов, а зараз не знайшов. Тобто, сім`ю внесено до списків, він з Києва приїхав, тому що прописаний в Севастополі, його не було. Довелося йому звернутися по допомогу до комісії та суду. Внесли», - повідомив журналістам голова севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Разом з тим, зазначив він: в Севастополі «в цілому вибори відбуваються спокійно, організовано і без будь-яких серйозних порушень».

Коментуючи ситуацію з САВЕНКОМ, чиновник сказав: не вважає, що це - «серйозне порушення».