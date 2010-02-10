Круїзним суднам надаватиметься знижка на послуги в портах України

Міністерство транспорту і зв`язку внесло зміни до зборів за послуги, що надаються суднам закордонного плавання в морських портах України, повідомила прес-служба відомства.

Іноземним круїзним суднам надаватиметься 20% знижка до встановлених зборів і ставок, а також 50% знижка для круїзних суден в осінньо-зимовий період.

"Існуюча на теперішній час інфраструктура трьох морських торговельних портів - Одеського, Севастопольського та Ялтинського, які приймають круїзні судна, використовується лише на 5-10% від своєї пропускної спроможності. Тому круїзне судноплавство в Україні має великий потенціал і можливості", - заявило міністерство.

Знижки дозволять підвищити конкурентоспроможність українських портів, рівень їхньої прибутковості, збільшити кількість суднозаходів, вважає мінтранс.