«Дони» беруть паузу, щоб закріпити перевагу

Рішення Верховної Ради про скасування виборів до місцевих рад, які були призначені на 30 травня 2010 року, виглядає сумнівним юридично, проте вигідним для Партії регіонів у політичному сенсі.

Щодо юридичних ляпів постанови, проект якої був підготовлений екстравагантним нунсівцем Юрієм Кармазіним, усе пояснив у доступній та емоційній формі Комітет виборців України. Скасування місцевих виборів без призначення нової дати напряму суперечить Конституції. Адже в Основному законі чітко зафіксовано термін повноважень міських, селищних і сільських голів – 4 роки. А на момент обрання депутатів місцевих рад діяла норма Конституції, за якою вони теж обиралися на 4 роки. Як відомо, закон у нас зворотної сили не має. Отже, виходить, що виборець і своїм мерам, і депутатам рай-, міськ- та облрад надав мандат довіри саме на цей термін – 4 роки. Тож будь-які спроби подовжити строк перебування цих посадових осіб у владі на місцях явно суперечать Конституції.

Щодо аргументів ПР та їхніх союзників про те, що держбюджет-2010 досі не прийнятий, а тому грошей на вибори не буде, КВУ відповідає таким різким пасажем: «Голосуванням за згадану постанову більшість народних депутатів продемонструвала вершину політичного цинізму: спершу Верховна Рада України не виконує своїх конституційних обов’язків і не приймає державний бюджет України на 2010 рік, а потім використовує це як привід для неконституційного продовження повноважень органам місцевої влади».

КВУ зазначає, що рішення ВР лежить виключно в політичній площині й продиктоване побоюванням більшості парламентських політичних сил втратити нинішні позиції на місцях. Тому громадська організація закликає депутатів найближчим часом прийняти державний бюджет України й призначити нову дату місцевих виборів, яка максимально скоротить строк неконституційного перебування при владі депутатів місцевих рад і міських, селищних та сільських голів.

Ніби й сперечатися немає про що. Усе слушно і переконливо.

Хоча й справді, в умовах тяжкої соціально-економічної кризи, якій кінця-краю не видно, після затратної президентської виборчої кампанії у країні бракує грошей.

Цим рішенням «януковичі» орієнтуються на ті політичні вигоди, які вони можуть здобути від перенесення дати місцевих виборів. До речі, і вони сильно потратилися на вибори, а тому «нагуляти жирку» протягом року їм не завадить. Тим паче що з’являться всілякі бюджетні «можливості».

«Донецькі» отримують такі бонуси:

· Опускається в силу об’єктивних законів суспільної психології рейтинг Сергія Тігіпка, який опинився сьогодні в ролі основного конкурента Януковича на його ж електоральному полі. Більше того, екзит-поли показали, що Тігіпко (у разі відсутності Тимошенко) перемагав би Януковича в другому турі зі значним відривом. Але з кожним місяцем без виборів Тігіпко все менше буде «новим ситечком на кілочку» в очах українського виборця.

· ПР отримує час «порішати» свої проблеми в парламенті та уряді, збивши нову коаліцію, сформувавши новий Кабмін і стабілізувавши політичну ситуацію.

· Відтак «дони» отримають усі можливості «поставити під себе» адмінресурс у всіх регіонах України.

· Буде час організувати «запуск» у базові електоральні регіони цілу групу «товаришів», які фрагментують електорат і відберуть у Юлії Володимирівни чимало виборців. Ідеться про Яценюка, Ющенка, В’ячеслава Кириленка й Тягнибока. Особисто автор не здивується, якщо ці персонажі від «донецьких» і гроші на вибори отримають.

Але ж і Юлія Тимошенко не сидітиме цей рік (або півроку) склавши руки. Вона своїми ручками битиметься – за перемогу. І шанси її не слід недооцінювати. Економічна криза тепер гратиме на її боці…

Микола Писарчук