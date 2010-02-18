Питання переведення Чорноморського флоту з Криму до Абхазії не розглядається

Питання про можливе переведення Чорноморського флоту РФ після 2017 року з Криму до Абхазії не розглядається, заявив президент Абхазії Сергій БАГАПШ, передає УНІАН.

"Не стоїть питання про переведення Чорноморського флоту", - сказав БАГАПШ на прес-конференції в Москві у четвер.

"Ви, напевно, чули інтерв`ю обраного президента України ЯНУКОВИЧА. Після 2017 року, можливо, буде переглянутий договір. Напевно, Грузії потрібно вже заспокоїтися - у нас достатньо сил і без Чорноморського флоту", - додав він.

Керівництво РФ ухвалило рішення створити військові бази чисельністю по 3700 осіб кожна в Абхазії і Південній Осетії.

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Керівництво Росії має робити все, щоб Чорноморський флот залишився в Севастополі після 2017 року, заявив спецпредставник Президента РФ з питань економічного співробітництва з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"Вважаю, що керівництво нашої держави має робити все, щоб Чорноморський флот не пішов із Севастополя. Треба домовлятися", - сказав ЧЕРНОМИРДІН.

Він вважає, що в нового керівництва України "є розуміння, що базування Чорноморського флоту в Севастополі є чинником стабільності, зокрема й для самої України".

"Якщо раніше від Росії вимагали конкретну програму виведення Чорноморського флоту, то ЯНУКОВИЧ однозначно заявив: треба домовлятися, щоб перебування ЧФ було не на шкоду і Росії, і Україні", - сказав колишній посол РФ в Україні .

ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що "проблема Чорноморського флоту є дуже серйозною, болючою і чутливою", нагадавши, що альтернативу Севастополю намагалися знайти ще в 1990-х років, коли він очолював російський уряд. Утім, за словами ЧЕРНОМИРДІНА, "Новоросійськ не підходить" для цього за своїм розташуванням і ландшафтом, не маючи закритих від негоди бухт. Тоді як Севастополь, за його оцінкою, "є створеним самою природою унікальним місцем для базування флоту, який оцінив іще Суворов".

У той же час ЧЕРНОМИРДІН не виключив можливості одночасно готувати нове місце для базування флоту. "Але будувати щось треба. Потрібно мати можливості для маневру. Одне іншого не виключає", - зазначив він.