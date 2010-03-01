З літа у всіх поїздах будуть роздільні «чоловічі» і «жіночі» купе

Роздільні «чоловічі» і «жіночі» купе у складі кожного пасажирського потягу запровадить з 30 травня «Укрзалізниця».

Для створення зручніших умов проїзду залізницями країни в новому графіку руху пасажирських потягів на 2010/2011 роки передбачено включення вагонів з виділенням роздільних «чоловічих» і «жіночих» купе, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

На сьогоднішній день «чоловічі» і «жіночі» купе передбачені у складі окремих потягів, які введені починаючи з 2006 року.