З літа у всіх поїздах будуть роздільні «чоловічі» і «жіночі» купе
18:03, 01 березня 2010Крым
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Експеримент діє
Роздільні «чоловічі» і «жіночі» купе у складі кожного пасажирського потягу запровадить з 30 травня «Укрзалізниця».
Для створення зручніших умов проїзду залізницями країни в новому графіку руху пасажирських потягів на 2010/2011 роки передбачено включення вагонів з виділенням роздільних «чоловічих» і «жіночих» купе, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
На сьогоднішній день «чоловічі» і «жіночі» купе передбачені у складі окремих потягів, які введені починаючи з 2006 року.
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