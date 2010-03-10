Дві хури зіткнулися на кримській трасі - у однієї відірвало кабіну

Два вантажні автомобілі зіткнулися на трасі Сімферополь - Євпаторія в Криму, в результаті у однієї хури відірвалася кабіна, водій дістав численні травми ніг, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася в середу в передмісті Сімферополя.

За словами очевидців, перед пішохідним переходом вантажівка пригальмувала на ”червоне”, хура MAN, що їхала за нею, не встигла вчасно зупинитися і врізалася в машину.

”В результаті могутнього удару у MAN відірвало кабіну і відкинуло на кілька метрів. Водія хури, 53-річного чоловіка, затиснуло деформованим металом”, - говориться в прес-релізі.

Рятувальники використали гідроножиці для розрізання металу і домкрат, щоб витягнути постраждалого, у якого були затиснуті ноги, з машини.

Чоловіка витягли з кабіни і передали медикам. Його госпіталізовано.