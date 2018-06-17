Геннадій Москаль: Не думаю, що Крим довго терпітиме донецьких керівників

Начальником кримської міліції призначено Олександра Просолова, вихідця з Донецької області, прокурором Криму - Степана Молицького, який раніше обіймав різні посади, зокрема, і в прокуратурі Донецької області. Прокуратору Севастополя очолюватиме Володимир Вишенський - раніше обіймав посаду заступника прокурора Донецької області, севатопольську міліцію - Олександр Танчук, життя якого колись перетиналося з Донецькою областю.

Ми запитали в колишнього керівника кримської міліції Геннадія Москаля, як він оцінює такі призначення.

Пане Геннадію, що з новими силовиками слід чекати кримчанам?

Вибачте, але кримчани самі так хотіли…

Мені багато кримчан дзвонять і кажуть: «Що це таке? Це безпредєл!». Я їм кажу: «Хлопці, ви цього самі хотіли. Вас було мільйон п’ятсот тисяч виборців, мільйон двісті – прийшло на дільниці, у другому турі вісімсот тисяч віддали голоси за Януковича». То які й до кого можуть бути претензії, крім самих себе?!

Так складається, що наш народ спочатку голосує, а потім думає. Тож це вибір кримчан, і вони мусять з цим тягарем жити п’ять років.

Чи є в Криму силовики нижчої ланки, які, скажімо, зможуть протидіяти новому начальству?

Ні, немає. Сьогодні начальник міліції Криму – з Донеччини, з одного міста з Могильовом і Джарти. Також звідти прокурори, нові очільники СБУ Криму. То хто кому протидіятиме?! Хто?! Якісь маргінальні проросійські сили? Ну, можливо, кримські татари. Це чомусь поки що єдина політична сила, яка може сьогодні протидіяти. А решта – плаксиві українці, які те й роблять, що лише б’ються між собою і ділять гетьманську булаву.

Чим Просолов заслужив на те, щоб очолити кримську міліцію?

Тільки тим, що він виходець з Донецька, з Макіївки. Це вся я його заслуга.

Сьогодні йде підбір кадрів не за професійною, а за територіальною ознакою. Ось у чому питання.

Якщо вони всі не професіонали, то яка головна мета Януковича з такими призначеннями? Чого він хоче таким чином добитися від Криму?

У нього благі наміри – він хоче мати чітку президентську вертикаль. Тільки Янукович не розуміє одного, що він віддаватиме команди, а внизу їх не буде кому виконувати. При всій повазі до донбаської землі скажу, що один Донбас не може виростити стільки керівних кадрів у царині Міністерства внутрішніх справ.

При Радянському Союзі було золоте правило: якщо міністр з Донбасу, усі решта мають бути з інших регіонів. Жоден заступник чи начальник управління не може бути з того самого регіону, що міністр.

У сьогоднішньої влади поняття одне – ти донєцкий, ти наш, не донєцкий – іди на пенсію. Це шлях, який приведе сьогоднішню владу в н-і-к-у-д-и.

Янукович сам приймає такі рішення чи, можливо, прислухається до чиїхось порад?

Я не знаю, це не завдання опозиції. Янукович має благословення Патріарха Кирила, то Господь йому в поміч.

Я дотримуюся такого принципу: коли олігарх проходить повз церкву, бідні його просять: «Подайте», а він каже: «Пусть Бог подаст». Тому хай тут Бог помагає, хай дасть йому розуму.

Я не думаю, що кримчани довго терпітимуть донецьких. Спочатку вони придивлятимуться, обнюхуватимуть, а потім настане глибоке розчарування. Уже зараз мені телефонують з Криму і обурюються ті, хто раніше були готові за ПР порвати на собі сорочку чи кинутися під потяг. Кажуть: «За что мы, Геннадий Геннадиевич, мазу тянули?»

Як тепер почуватиметься кримський криміналітет?

Гадаю, дуже добре! Я вам гарантую, що за каденції нових правоохоронних органів жодного з учасників злочинних угрупувань не посадять, жадна справа не буде розкрита. Я навіть можу з вами заключити парі.

Ви раніше обіцяли посадити кримського депутата Мельника. Проте вам це не вдалося. То нове міліцейське керівництво тепер його точно не посадить?

Я не обіцяв його посадити, я постійно казав і писав відкритого листа до Партії регіонів і зокрема до Януковича, щоб той відкликав Мельника з кримського парламенту. «Посадити» – це гучні слова в нікуди, бо для того щоб посадити треба знати реальні докази злочинної діяльності. Вони були, але, на жаль, у різних маніпуляціях вони були втрачені, знищені, вкрадені правоохоронними органами. Тому сьогодні маємо те, що маємо.

Поживемо, побачимо, який курс взяло нове керівництво Криму: на співпрацю з криміналітетом чи на очищення півострова від нього. Це все дуже легко робиться: їм пропонується написати заяви, і на їхнє місце приходять нормальні порядні люди.

Мельник раніше погрожував подати на вас до суду. Не боїтеся, що він почне вас переслідувати?

Хай би подав. Я чекав.

А за що мене переслідувати?! Знаєте, якщо мені тут буде погано, то я емігрую з України.

Ви серйозно? Куди?

Звісно... Емігрую в Румунію. Згідно з румунським законодавством маю право на румунське громадянство як нащадок тих, хто народився на території Румунії. Тож лякати мене не треба!

Якщо Україну не приймуть у Євросоюз, то я сам приєднаюся до нього, в індивідуальному порядку. Бо я хочу жити в об’єднаній Європі й хочу, аби мої діти й онуки жили в об’єднаній Європі. Якщо я побачу, що Україна втратила такі перспективи назавжди, то який у мене вибір? Чому я не можу скористатися свої правом?!

Вважаю себе європейцем, географічний центр Європи теж в Україні – у Рахові, тип обличчя в нас європейський, то чому ми не в Європі?!

А як коаліція створювалася? «Тушками», чи не так? Тож і «тушками» й підемо в Європу. Та мільйони наших громадян уже в Європі.

Оксана Климончук