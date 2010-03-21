Затулін побачив тривожні настрої офіцерів Чорноморського флоту Росії

Депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН вважає нелогічним скорочувати працівників Чорноморського флоту РФ у той момент, коли з`явилися перспективи продовжити його базування в Україні після 2017 року.

«(Скорочення), взагалі, протиприродно, в той момент, коли намічаються перспективи вирішення основної проблеми - перебування флоту - перспективи з огляду взаємодії між Росією та Україною», - сказав ЗАТУЛІН журналістам у Севастополі.

Він вважає, що скорочення відбувається «за інерцією - у зв`язку з внутрішніми заходами в РФ». «(Це) явне недопрацювання нашого Міністерства оборони, й нього звернули увагу на найвищому рівні», - заявив депутат Держдуми.

«Настрої офіцерів Чорноморського флоту Росії - тривожні. Запанував смуток у підрозділах флоту, (вони) вважають себе несправедливо скривдженими, скороченими. Це впливає, природно, на настрої севастопольців у цілому, на ставлення до влади Росії», - заявив ЗАТУЛІН.

«Мій візит, якщо хочете, саме цим і викликаний: як би допомогти подолати такий синдром, не дати йому розвинутися», - сказав депутат, який провів зустріч із командування ЧФ РФ, керівниками деяких його підрозділів.

«Треба розуміти особливе становище ЧФ РФ у системі флоту РФ. В жодному випадку не можна їх скорочувати, потрібно їх підтримувати», - заявив ЗАТУЛІН.

Він сподівається, що «ця логіка буде сприйнята».