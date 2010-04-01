Прем`єра Криму і його заступника хочуть позбавити недоторканності

У Верховній Раді України зареєстровано проекти постанов про дострокове припинення головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ і його першим заступником Павлом БУРЛАКОВИМ повноважень депутатів парламенту країни.

Проекти вніс Олександр ЄФРЕМОВ, який очолює парламентський комітет з питань регламенту і депутатської етики.

Обрані від Партії регіонів ДЖАРТИ і БУРЛАКОВ написали заяви про складання депутатських повноважень, вказано в зареєстрованих 31 березня документах.

17 березня ДЖАРТИ призначений кримським прем`єром, 19 березня БУРЛАКОВ - першим віце-прем`єром.