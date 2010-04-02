Затонулий в Донузлаві корвет не загрожує екології озера і моря - МНС

Загрози екології акваторії Чорного моря і озера Донузлав через затонуле під час демонтажу на заході Криму в неділю судно «Ізмаїл» немає, стверджують у кримському управлінні МНС.

«Зараз екологічної загрози немає», - говориться в повідомленні прес-служби управління.

Розбирання корпусу списаного корвета проводили в районі військового містечка в смт Новоозерне поблизу Євпаторії співробітники дніпропетровської фірми.

Місце затоплення судна оброблене абсорбентом, стверджують рятувальники.

За їхніми даними, працівники екологічної інспекції взяли проби морської води на аналіз, склали адмінпротоколи та ведуть постійний моніторинг.

1 квітня заступник директора з наукової роботи Інституту біології південних морів національної Академії наук України Олександр БОЛТАЧОВ заявив УНІАН, що Донузлав вже кілька днів забруднюється нафтопродуктами, що надходять до озера із затонулого під час розбирання на метал «Ізмаїла». За його даними, л’яльні води з судна відкачано не було, що може «серйозно ускладнити екологічну ситуацію» в Донузлаві.

Співробітник прес-служби кримського МНС, з яким по телефону зв`язався УНІАН того дня, заявив, що до рятувальників інформація про інцидент не надходила.

Донузлав є найглибшим озером на Кримському півострові. Його площа становить 48 квадратних кілометрів.