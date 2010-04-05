У Севастополі до 9 травня учасникам війни виплатять по тисячі гривень

По тисячі гривень матеріальної допомоги виплатять до 9 травня учасникам бойових дій і інвалідам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років з місцевого бюджету Севастополя, повідомила заступник голови міської держадміністрації Ірина ЦОКУР.

За її словами, також виділяються кошти на виплату 30 ветеранам «щомісячної стипендії у розмірі 300 гривень».

ЦОКУР повідомила, що якщо раніше за рахунок коштів місцевого бюджету у Севастополі було проведено «велику роботу з установки водомірів», то цього року «додаткові кошти виділяються на установку газових лічильників і на заміну газових плит» у квартирах ветеранів війни.

За інформацією заступника голови міста, у Севастополі на сьогодні проживає понад 3,5 тисяч учасників бойових дій та інвалідів війни.