Новий голова Севастополя спробує обговорити свої кадри на Банковій

Новопризначений голова адміністрації Севастополя Валерій САРАТОВ обіцяє, що багато чиновників міської і районних держадміністрацій регіону продовжать роботу на посадах.

«Перші кадрові рішення будуть щодо формування команди, заступників, формування команди голів районних держадміністрацій. Одразу можу сказати, що люди, які сьогодні працюють, багато хто з них залишиться на своїх місцях», - заявив САРАТОВ журналістам після того, як перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ представив його на новій посаді.

За словами голови Севастополя, він постарається обговорити кадрове питання в адміністрації президента України.

Звільнений 6 квітня з посади голови севастопольської адміністрації і призначений представником президента України в Криму Сергій КУНІЦИН рекомендував САРАТОВУ залишити на посадах 99% працівників міської та районних адміністрацій.